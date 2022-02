Rhum Fest fait son retour au Parc Floral Hall de la Pinède – Parc Floral – Vincennes Paris Catégories d’évènement: île de France

Rhum Fest fait son retour au Parc Floral Hall de la Pinède – Parc Floral – Vincennes, 2 avril 2022, Paris. Date et horaire exacts : Du samedi 02 avril 2022 au lundi 04 avril 2022 :

de 10h00 à 17h00

de 12h00 à 18h30

de 12h00 à 18h30

Pour sa 7e édition, Rhum Fest fait son grand retour au Parc Floral, après une édition couplée avec les salons Liquid Passion, en 2021. Rhum Fest revient à son format initial et emmène les visiteurs amateurs et professionnels à la découverte de l'Art de la distillation, deuxième volet d'un triptyque entamé en 2019. Cette édition met l'accent sur les différentes techniques de distillation. Le cœur du Rhum Fest reste la convivialité et le partage autour de la rencontre entre les producteurs du monde entier et le public. Dans sa démarche d'éduquer le public aux spécificités du rhum, de la production à la dégustation, le Rhum Fest proposera un programme de conférences, animées par les meilleurs spécialistes français et internationaux. L'abus d'alcool est dangereux pour la santé Hall de la Pinède – Parc Floral – Vincennes

