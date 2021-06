Chaponnay Chaponnay Chaponnay, Rhône Rhône Vacances : Parc municipal Chaponnay Chaponnay Catégories d’évènement: Chaponnay

Rhône

Rhône Vacances : Parc municipal Chaponnay, 8 juillet 2021-8 juillet 2021, Chaponnay. Rhône Vacances : Parc municipal 2021-07-08 10:00:00 10:00:00 – 2021-07-21 16:30:00 16:30:00

Chaponnay Rhône Chaponnay Le Département du Rhône reconduit le dispositif « Rhône Vacances », programme d’activités sportives mis en place en collaboration avec les acteurs locaux du monde sportif et destiné à la pratique sportive des enfants de 3-17 ans. chaponnayrhonevacances@asul.org +33 4 78 53 18 71 https://www.rhone.fr/culture_loisirs/sports/dispositif_rhone_vacances#cublize dernière mise à jour : 2021-06-28 par EPIC Maison Départementale Rhône Tourisme

Détails Catégories d’évènement: Chaponnay, Rhône Étiquettes évènement : Autres Lieu Chaponnay Adresse Ville Chaponnay lieuville 45.62752#4.93587