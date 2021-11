Rhoda SCOTT “Movin’ Blues” Sunset & Sunside, 1 janvier 2022, Paris.

Date et horaire exacts : Le samedi 1 janvier 2022

de 20h30 à 23h30

Le samedi 1 janvier 2022

de 18h à 19h15

payant

40 ANS DU SUNSET The barefoot Lady is back and groove. Toujours très bien accompagnée, elle est le soleil du Sunset et notre plus grande fierté.

Née aux États-Unis, Rhoda Scott, fille aînée d’un pasteur itinérant, a grandi, rappelle-t-elle, dans l’ambiance des petites églises noires aux accents des gospels et spirituals. En France, elle a aussi tenu l’orgue durant quarante ans dans sa paroisse du Perche : « Je chante avec mon instrument. Il respire en moi. J’y suis fidèle. J’ai connu en premier la musique religieuse et ensuite le jazz »« Dieu peut englober tous les styles de musique », aime-t-elle dire. Passionnée des œuvres de Bach, elle s’est imposée comme l’ambassadrice de l’orgue Hammond popularisé par des artistes comme Jimmy Smith. Maîtrise, énergie et timbres épais, Rhoda Scott reste le mythe vivant de l’orgue Hammond. Encerclée de deux monumentales cabines Leslie et aux manettes d’un B3, elle sautille avec sourire pour faire groover ses claviers en assurant un swing “bluesy”, aéré et percutant… Avec une cinquantaine de disques à son actif, des concerts à l’Olympia et dans les festivals les plus prestigieux, Rhoda Scott revient avec son nouveau “Movin’ Blues” à ses premiers amours le duo orgue batterie qui a fait son succès et sa marque de fabrique. The Barefoot Lady is back !

Concerts -> Jazz

Sunset & Sunside 60 Rue des Lombards Paris 75001

1, 4, 7, 11, 14 : Châtelet (150m) 4 : Les Halles (301m)



Contact : Sunset & Sunside 0140264660 https://www.sunset-sunside.com/2022/1/artiste/3620/7784/ https://www.facebook.com/SunsetSunsideJazzClub https://twitter.com/SunsetSunside

Concerts -> Jazz Musique

Date complète :

2022-01-01T20:30:00+01:00_2022-01-01T23:30:00+01:00;2022-01-01T18:00:00+01:00_2022-01-01T19:15:00+01:00