le vendredi 31 décembre à Sunset Sunside

Sophie Alour – saxophones ; Lisa Cat-Berro – saxophones ; Julie Saury – batterie ; Rhoda Scott – orgue Hammond Maîtrise, énergie et timbres épais, Rhoda Scott reste un mythe vivant de l’orgue Hammond. Encerclée de deux monumentales cabines Leslie et aux manettes d’un B3, elle sautille (toujours pieds nus conformément à sa légende) pour faire groover son clavier de basse et son double clavier d’orgue en assurant un swing « bluesy », aéré et percutant… Avec en sus un large sourire et une grande générosité pour mettre en avant les jazzwomen les plus significatives du jazz made in France au sein de son Lady Quartet : Sophie Alour, Julie Saury et Géraldine Laurent… Cette formation constituée uniquement de Ladies est née un soir au Sunset en 2007. L’histoire d’amour continue avec la présentation du nouvel album “We free queens” produit par le Sunset himself et Stéphane Portet. Groove et swing à l’infini !

tarif unique : 50 €

The barefoot Lady is back and groove. Toujours très bien accompagnée, elle est le soleil du Sunset et notre plus grande fierté.

Sunset Sunside 60 rue des lombards Paris Quartier Les Halles



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-12-31T19:00:00 2021-12-31T21:30:00;2021-12-31T22:00:00 2021-12-31T23:59:00