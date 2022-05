RHODA SCOTT « Lady all stars » Complexe culturel de l’Angelarde Châtellerault Catégories d’évènement: Châtellerault

Un All-Star Band de jeunes jazzwomen sachant aussi bien swinguer qu’imposer un groove particulièrement contagieux réunit autour de l’organiste aux pieds nus (mais dont les chevilles sont restées fines malgré l’accumulation de ses succès….. Rhoda Scott (orgue), Sophie Alour (sax tenor), Airelle Besson (trompette), Celine Bonacina (sax baryton), Lisa Cat-Berro (sax alto), Geraldine Laurent (sax alto), Anne Paceo (batterie), Julie Saury (batterie). Billetterie en ligne à partir du 5 avril et l’espace billetterie au Complexe culturel de l’Angelarde le mardi 3 mai de 14h30 à 18h30. [Programme du festival](https://festival-jazzellerault.fr)

