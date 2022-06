Rhoda Scott « Lady All Star » | Sélène Saint-Aimé Parc Floral de Paris Paris Catégories d’évènement: île de France

Rhoda Scott « Lady All Star » | Sélène Saint-Aimé Parc Floral de Paris, 23 juillet 2022, Paris. Le samedi 23 juillet 2022

de 20h30 à 00h00

. payant Rendez-vous le samedi 23 juillet • Ouverture des portes à 19h15 • Premier concert à 20h30 ———- TARIFS : • Plein – 27€ • Réduit (demandeurs d’emploi, RSA, familles nombreuses, étudiants, handicapés + accompagnateurs) – 17€ • Super réduit – (12 à 18 ans, cartes émeraudes ou améthyste, carte « Paris Pass Famille », carte d’invalidité des pensionnés de guerre délivré par l’ONAC-VG + accompagnateur) – 12€

Les Nocturnes du Parc Floral c’est : deux concerts en plein air, une soirée inoubliable ❀ RHODA SCOTT LADY ALL STAR – 20:30 ❀ La légendaire Rhoda Scott réunit à ses cotés, la fine fleur du jazz féminin dans un casting jubilatoire: Sophie Alour (ténor), Lisa Cat-Berro (alto), Julie Saury (batterie), le Lady Quartet qui depuis 10 ans a enchanté tous les festivals de jazz en Europe, agrémenté de Airelle Besson (trompette), Céline Bonacina (Baryton), Géraldine Laurent (alto), et Anne Paceo (batterie). Un double carré d’As, élégant, swinguant et groovant à souhait.



LINE UP : Rhoda Scott – orgue

Sophie Alour – tenor

Airelle Besson – trompette

Celine Bonacina – baryton

Lisa Cat-Berro – alto

Geraldine Laurent – alto

Anne Paceo – batterie

Julie Saury – batterie ❀ SÉLÈNE SAINT-AIMÉ SEPTET – 22:30 ❀ Après avoir transcrit poétiquement l’influence de la lune sur sa musique dans son premier album ‘Mare Undarum’, Sélène Saint-Aimé transmute son héritage culturel caribéen dans ce second enregistrement.

Le POTOMITAN, pilier central des temples vaudou haïtiens désigne aussi, dans les Antilles, la mère sur laquelle repose l’équilibre de la famille. Ce titre s’impose comme une évidence pour Sélène, après de longs mois passés en Martinique pendant la pandémie. Les longues conversations avec sa grand-mère paternelle sur l’histoire de leur famille, la vie, les souvenirs d’enfance et la force des femmes antillaises ‘infusent’ la composition et l’enregistrement du disque.

Si Sélène continue à chanter dans sa propre langue tout au long des morceaux, sa première chanson en anglais ‘White Birds, Silver Tree’ clôt ce disque. Elle l’a écrite dans la bananeraie de son oncle où nichent des hérons garde-bœufs. On peut les voir figurés sur la pochette peinte par Lossapardo, proches de l’arbre mort argenté/silver tree, qui orne le bord d’une rivière dans le Nord de la Martinique. Sans répétition et (presque) sans partition, la séance d’enregistrement se déroule de manière organique, Sélène dicte les mélodies au groupe depuis le piano présent dans la pièce, les rythmes sont chantés puis reproduits aux tambours pour un enregistrement en prises collectives live.

Loin d’une relecture figée ou d’une fusion pan-caribéenne, POTOMITAN, s’abreuve à la source musicale et spirituelle qui irrigue la culture afro-descendante, l’invention d’un nouveau folklore vivifié par l’improvisation.



LINE UP : Sélène Saint-Aimé – Contrebasse, chant

Sonny Troupé ou Arnaud Dolmen – Batterie

Boris Reine-Adélaïde – Tambour bèlè

Irving Acao – Saxophone tenor

Guillaume Latil – Violoncelle

Mathias Levy – Violon

Parc Floral de Paris Route de la Pyramide 75012 Paris

©Nicolas Derné | ©Maxim François

