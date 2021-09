Rhoda Scott / Ladies All-Stars Philharmonie de Paris, 17 octobre 2021, Paris.

Date et horaire exacts : Le dimanche 17 octobre 2021

de 16h30 à 18h30

Infatigable reine de l’orgue Hammond, crépitant dans la sphère du jazz – et au-delà – depuis les années 1960, l’Américaine Rhoda Scott mène ici une formation entièrement féminine composée de six solistes remarquables de la scène française.Ayant commencé à jouer de l’orgue Hammond dès l’âge de 8 ans, Rhoda Scott – née en 1938 – possède une parfaite maîtrise de l’instrument. Si elle cultive une pratique très éclectique, elle se révèle particulièrement douée pour le jazz. Venue en France à la fin des années 1960, elle va s’y installer durablement (elle y vit toujours). De sa pléthorique discographie se détachent trois albums publiés chez Verve dans les années 1990, en particulier Alone (1997). En 2004, elle crée le Lady Quartet, un quatuor 100 % féminin à géométrie variable, auquel participent diverses figures fortes de la scène française contemporaine. Elle se produit maintenant sur scène à la tête d’une formation féminine élargie qui impulse un groove collectif absolument imparable.

Lieu : Grande salle Pierre Boulez – Philharmonie

Philharmonie de Paris 221 Avenue Jean Jaurès Paris 75019

Contact :Philharmonie de Paris +33144844484 contact@cite-musique.fr https://philharmoniedeparis.fr/fr/activite/23284 https://www.facebook.com/PhilharmoniedeParis

