Rhoda Scott – Jean-Jacques Milteau, 17 juillet 2022, .

Rhoda Scott – Jean-Jacques Milteau

2022-07-17 – 2022-07-17

• Rhoda Scott – Lady All Stars

À l’orgue Hammond, la légendaire Rhoda Scott, 83 ans. Autour d’elle, la génération montante sept jeunes jazzwomen de talent, parmi les meilleures musiciennes du moment. À elles huit, elles sont le Rhoda Scott Lady All Stars, formidable combinaison artistique : leur swing qui tire parfois sur le blues est foisonnant, généreux et tout à fait réjouissant.

Line-up : Rhoda Scott [orgue Hammond] / Sophie Alour [saxophone ténor] / Airelle Besson [bugle, trompette] / Céline Bonacina [saxophone baryton] / Lisa Cat-Berro & Géraldine Laurent [saxophone alto] / Anne Paceo & Julie Saury [batterie]



• Jean-Jacques Milteau

L’harmoniciste le plus couru de la scène française. Grand fan de Stevie Wonder, Jean-Jacques Milteau s’est très tôt tourné vers le blues. Ses voyages et ses rencontres l’ont amené à croiser la route de la country music, à qui il rend hommage aujourd’hui avec son dernier album “Lost Highway”. Dépouillé et authentique. Magnifique.

Line-up : Jean-Jacques Milteau [harmonicas] / Carlton Moody [guitare, chant] / Jean-Yves Lozac’h Pedal [steel guitar] / Manu Galvin [guitare, chant] / Gilles Michel [basse, chant] / Christophe Deschamps [batterie]

Marseille Jazz des cinq continents vous donne rendez-vous le 17 juillet au Théâtre Silvain avec Rhoda Scott & Jean-Jacques Milteau.

