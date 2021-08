Rhoda Scott Centre Culturel L’Orangerie, 11 janvier 2022, Roissy-en-France.

Rhoda Scott

Centre Culturel L’Orangerie, le mardi 11 janvier 2022 à 20:00

Pour bien démarrer la nouvelle année, nous célébrons le retour à L’Orangerie de Rhoda Scott ! Cette artiste est une Grande Dame de la musique dont les talents sont appréciés dans le monde entier avec une carrière de plus de 50 ans ! En mars 2020, Rhoda Scott a sorti son nouvel album Movin’ Blues dont le lancement a été freiné par la pandémie. L’ambassadrice de l’orgue Hammond revient à ses fondamentaux, le duo orgue-batterie, avec un talentueux musicien Thomas Derouineau. Elle est appelée “The Barefoot Lady” (la dame aux pieds nus) car elle joue pieds nus les basses sur le pédalier de son orgue, le mythique Hammond B3. Dans ce dernier album, on retrouve l’immensité de son répertoire, alliant les musiques du classique, du jazz, du gospel, de la soul, et du blues. Des compositions originales et des reprises superbes exaltent son auditoire. Sur scène, elle partage avec générosité et toujours avec de l’énergie et du groove. Ses interventions savoureuses sont toujours pleines d’humour et de classe.

Sur réservation

À 20 h au Centre culturel L’Orangerie

Centre Culturel L’Orangerie 6, allée du verger 95700 Roissy-en-France Roissy-en-France Val-d’Oise



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-01-11T20:00:00 2022-01-11T21:30:00