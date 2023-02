Rhizottome + Perrine Bourel – Festival Eurofonik Centre Marcet, 11 mars 2023, Bouguenais.

2023-03-11

Horaire : 20:30

Gratuit : non 5 € à 13 €Moins de 10 ans : Gratuit Billetterie : eurofonik.fr/billetterie

Entre trad’, jazz et improvisations Cette soirée marque le retour d’un partenariat entre Eurofonik et le Pannonica, scène jazz et musiques improvisées à Nantes. Au croisement des deux orientations artistiques, les propositions présentées défrichent, innovent, expérimentent, pour notre plus grand bonheur. Rhizottome – Voyage sonore en duo : Les influences ayant façonné ce duo sont multiples, des musiques à danser aux voyages, notamment à travers le Japon et la Finlande. La musique de Rhizottome affirme avant tout une liberté revendiquée, le sens de l’improvisation, un répertoire inédit que les artistes comparent volontiers à un herbier qui serait créatif plutôt que botanique.> Matthieu Metzger : saxophone sopranino – Armelle Dousset : accordéon Perrine Bourel – Sur les traces des violoneux : Perrine Bourel plonge dans les sons des musiques traditionnelles pour violon qu’elle joue depuis vingt ans, ainsi que dans les audaces des musiques expérimentales et contemporaines. Elle aborde son violon comme un medium d’exploration dépassant de simples cases esthétiques, pour un concert solo intense, vibrant.> Perrine Bourel : violon, chant, banjo 5 cordes Dans le cadre d’Eurofonik, festival des musiques des monde d’Europe (9 au 19 mars 2023)

Centre Marcet Bouguenais 44340