Fontenay-sous-Bois Le Comptoir Fontenay-sous-Bois, Val-de-Marne Rhizomes Le Comptoir Fontenay-sous-Bois Catégories d’évènement: Fontenay-sous-Bois

Val-de-Marne

Rhizomes Le Comptoir, 4 février 2022, Fontenay-sous-Bois. Rhizomes

Le Comptoir, le vendredi 4 février 2022 à 20:45

Rhizomes, projet enthousiasmant né de la rencontre du trio de Yael Miller et du duo de Achille aka Donia Berriri, dévoile un nouveau répertoire coécrit par les deux femmes en français, hébreu, arabe et anglais, ainsi que des versions inédites de leurs chansons respectives. Elles revisitent leurs influences communes sans craindre de mêler des chants traditionnels ou de la poésie contemporaine (Kae Tempest, Rola Hassan, Wislawa Szymborska, Cécile Coulon) à l’électro-acoustique. À la croisée de leurs chemins, ce récit à plusieurs voix, porté par leur singularité de timbres et d’univers promet un concert exceptionnel. Avec : Yael MILLER (voix, synthé) Achille aka Donia BERRIRI (voix, synthé) Thomas CAILLOU (guitare électrique, voix) Baptiste GERMSER (basse, bugle, voix) Roland MERLINC (batterie, voix) _Production Le Furieux Music, avec le soutien de la Drac Île-de-France, de Paul B, de la Ville de Lancy et du CD94_ [https://www.youtube.com/watch?v=ZUfEiEGFklw](https://www.youtube.com/watch?v=ZUfEiEGFklw)

Plein tarif : 16 € / Tarif réduit : 12 € (chômeurs, intermittents, famille nombreuse, étudiants, séniors à partir de 65 ans) / Tarif web : 14€ / Carte pilier (55€) voir conditions / Tarif enfant – 12 ans : 5 € + Pass solidaire

Résidence / Création Le Comptoir Halle Roublot 95 rue Roublot 94120 Fontenay-sous-Bois Fontenay-sous-Bois Rigollots, Roublot, Carrières Val-de-Marne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-02-04T20:45:00 2022-02-04T22:30:00

Détails Catégories d’évènement: Fontenay-sous-Bois, Val-de-Marne Autres Lieu Le Comptoir Adresse Halle Roublot 95 rue Roublot 94120 Fontenay-sous-Bois Ville Fontenay-sous-Bois lieuville Le Comptoir Fontenay-sous-Bois