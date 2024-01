RHINOCEROS Essaion de Paris Paris, jeudi 9 mai 2024.

Rhinocéros est une fable où les hommes abdiquent leur humanitéIonesco choisit l’animalité comme symbole du totalitarisme. Plus actuel que jamais.Un jour, dans la ville, apparait un rhinocéros. Peu à peu, on comprend que ce sont les hommes eux-mêmes qui se transforment… Cette nouvelle à l’humour corrosif dépeint la naissance d’une terrible maladie qui nous guette tous: Larhinocérite . L’uniformisation. Menace que font peser tous les conformismes.SUCCES 350ème ! Durée: 55 minutesAuteur : Eugène IonescoMise en scène : Catherine HauseuxDistribution : Stéphane Daurat, en alternance avec Catherine HauseuxPresse: Catherine Hauseux reprend le rôle [de Bérenger] et le remplit de son animalité et de sa présence. Le spectacle effrayant est magnifique. toute la Culture An extraordinary and unique show ! The Theatre Times Une puissante interprétation ! Géo Une adaptation de belle facture pour ce texte incontournable Théâtres.com L’énergie du comédien est sans égale. Son jeu, vif et précis. On rit, on s’émeut, on s’inquiète La Provence A ne manquer sous aucun prétexte Un Fauteuil pour l’Orchestre Un tour de force impressionnant ! Reg’Arts Ce seul-en-scène est saisissant… Il est rassurant de voir les lumières de l’intelligence éclairer les faces sombres du monde Avi City local news Une brillante réussite, un spectacle à la fois moderne et intemporel Froggy’s Delight

Tarif : 17.00 – 27.50 euros.

Début : 2024-05-09 à 19:00

Essaion de Paris 6 rue Pierre au Lard 75004 Paris 75