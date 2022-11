Rhinocéros, de Eugène Ionesco. Théâtre bilingue français anglais.

Rhinocéros, de Eugène Ionesco. Théâtre bilingue français anglais., 28 mars 2023, . Rhinocéros, de Eugène Ionesco. Théâtre bilingue français anglais.



2023-03-28 20:00:00 20:00:00 – 2023-03-28 21:45:00 21:45:00 Avec Guillaume Paulette, Siva Nagapattinam Kasi, Julien Bleitrach, Luc Kienzel et Peggy Martineau. Dans un village français assoupi, les habitants sont graduellement submergés par un étrange phénomène qui les fait se convertir en rhinocéros, démolissant tout sur leur passage. Enfin, presque tous, car Bérenger résiste… Une résistance consciente ou non, héroïque ou non… L’ambiance est-elle celle d’une banale scène villageoise ? Ou bien soulignée par des intermèdes d’une bande son étrange et entêtante, ne s’agit-il pas d’une allégorie de la montée en puissance d’idéologies qui convertissent les êtres au passage ? Voilà une farce et une tragédie, une réflexion sur le conformisme, l’instinct grégaire, le langage… Qu’est-ce qui nous donne la compréhension d’une situation ? Le choix de la langue étrangère est-il réellement l’unique obstacle à la compréhension ? Ionesco a écrit Rhinocéros pendant une période de crise existentialiste – pas seulement la sienne mais aussi celle de ses contemporains. Les grandes questions posées par Ionesco sur la possibilité de la communicabilité dans un monde où l’on a du mal à comprendre les actes de guerre et l’abus du pouvoir, restent pertinents aujourd’hui. Avec Guillaume Paulette, Siva Nagapattinam Kasi, Julien Bleitrach, Luc Kienzel et Peggy Martineau. Dans un village français assoupi, les habitants sont graduellement submergés par un étrange phénomène qui les fait se convertir en rhinocéros, démolissant tout sur leur passage. Enfin, presque tous, car Bérenger résiste… Une résistance consciente ou non, héroïque ou non… L’ambiance est-elle celle d’une banale scène villageoise ? Ou bien soulignée par des intermèdes d’une bande son étrange et entêtante, ne s’agit-il pas d’une allégorie de la montée en puissance d’idéologies qui convertissent les êtres au passage ? Voilà une farce et une tragédie, une réflexion sur le conformisme, l’instinct grégaire, le langage… Qu’est-ce qui nous donne la compréhension d’une situation ? Le choix de la langue étrangère est-il réellement l’unique obstacle à la compréhension ? Ionesco a écrit Rhinocéros pendant une période de crise existentialiste – pas seulement la sienne mais aussi celle de ses contemporains. Les grandes questions posées par Ionesco sur la possibilité de la communicabilité dans un monde où l’on a du mal à comprendre les actes de guerre et l’abus du pouvoir, restent pertinents aujourd’hui. DR dernière mise à jour : 2022-11-18 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville