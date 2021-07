Concarneau Concarneau Concarneau, Finistère Rhinocéros d’après E. Ionesco Concarneau Concarneau Catégories d’évènement: Concarneau

Finistère

Rhinocéros d’après E. Ionesco Concarneau, 17 juillet 2021-17 juillet 2021, Concarneau. Rhinocéros d’après E. Ionesco 2021-07-17 18:00:00 – 2021-07-19 Ville Close La Chap’L

Concarneau Finistère Un poids lourd du spectacle vivant ! Interprété par 18 jeunes nantais bouillonnants.

Un rhinocéros apparaît et tout est chamboulé : les habitants s’offusquent. S’interrogent. Se disputent. Mais rapidement le langage s’engourdit, la peau se durcit, le bon sens rétrécit, et le troupeau s’agrandit… Bientôt c’est toute la ville qui barrit !

Une pièce absurde. Une pièce de Boeuf. Une pièce à vivre. Un poids lourd du spectacle vivant ! Interprété par 18 jeunes nantais bouillonnants.

Un rhinocéros apparaît et tout est chamboulé : les habitants s’offusquent. S’interrogent. Se disputent. Mais rapidement le langage s’engourdit, la peau se durcit, le bon sens rétrécit, et le troupeau s’agrandit… Bientôt c’est toute la ville qui barrit !

Une pièce absurde. Une pièce de Boeuf. Une pièce à vivre. dernière mise à jour : 2021-06-29 par

Détails Catégories d’évènement: Concarneau, Finistère Étiquettes évènement : Autres Lieu Concarneau Adresse Ville Close La Chap'L Ville Concarneau lieuville 47.87269#-3.91447