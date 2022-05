RHinocéros Auditorium du Bon Sauveur Albi Catégories d’évènement: Albi

Tarn

RHinocéros Auditorium du Bon Sauveur, 28 mai 2022, Albi. RHinocéros

du samedi 28 mai au dimanche 29 mai à Auditorium du Bon Sauveur

Rhinocéros de Eugène Ionesco, Œuvre emblématique du Théâtre de l’absurde au même titre que “la Cantatrice Chauve”. La pièce dépeint une épidémie de “Rhinocérite” maladie qui effraie tous les habitants d’une ville et les métamorphose bientôt en Rhinocéros. Un Théâtre de l’absurde bien sûr, qui prend sa source après la seconde guerre Mondiale. La sclérose intellectuelle, l’incommunicabilité et la perversion du langage engendrent des situations tellement tragiques qu’elles en deviennent comiques, tellement grotesques qu’elles ne peuvent être que dramatiques.

10€

Rhinocéros de Eugène Ionesco, Œuvre emblématique du Théâtre de l’absurde au même titre que “la Cantatrice Chauve”. Auditorium du Bon Sauveur rue Lavazière Albi Tarn

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-05-28T21:00:00 2022-05-28T22:45:00;2022-05-29T15:30:00 2022-05-29T17:15:00

Détails Catégories d’évènement: Albi, Tarn Autres Lieu Auditorium du Bon Sauveur Adresse rue Lavazière Ville Albi lieuville Auditorium du Bon Sauveur Albi Departement Tarn

Auditorium du Bon Sauveur Albi Tarn https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/albi/

RHinocéros Auditorium du Bon Sauveur 2022-05-28 was last modified: by RHinocéros Auditorium du Bon Sauveur Auditorium du Bon Sauveur 28 mai 2022 Albi Auditorium du Bon Sauveur Albi

Albi Tarn