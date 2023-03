Pêche Inter-équipe Rhinau Catégories d’Évènement: 67860

Rhinau

Pêche Inter-équipe, 3 septembre 2023, Rhinau . Pêche Inter-équipe EUR rue du Brunnwasser Rhinau 67860

2023-09-03 – 2023-09-03 Rhinau

67860 . EUR Pêche par équipe composée de 5 pêcheurs. Inscription obligatoire. Buvette et restauration. +33 6 30 27 23 88 Rhinau

dernière mise à jour : 2023-03-13 par

Détails Catégories d’Évènement: 67860, Rhinau Autres Lieu Rhinau Adresse rue du Brunnwasser Rhinau 67860 Ville Rhinau Departement 67860 Tarif EUR Lieu Ville Rhinau

Rhinau Rhinau 67860 https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/rhinau /

Pêche Inter-équipe 2023-09-03 was last modified: by Pêche Inter-équipe Rhinau 3 septembre 2023 67860 Rhinau rue du Brunnwasser Rhinau 67860

Rhinau 67860