2022-07-24 09:30:00 – 2022-07-24 14:00:00

Une randonnée guidée á vélo de 40km au bord du Rhin. jadis complètement sauvage, ce fleuve fut domestiqué par l'homme sous différents aspects : creusement du Grand Canal d'Alsace, construction d'écluses, production d'énergie hydroélectrique, renaturation du Rhin… Les moniteurs guides de Bikoach vous accompagneront le temps d'une demi-journée le long d'un parcours concocté spécialement pour vous. Participation minimum de 5 personnes.

