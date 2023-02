Rhia Motherseal MANUFACTURE CHANSON, 21 avril 2023, PARIS.

Rhia Motherseal MANUFACTURE CHANSON. Un spectacle à la date du 2023-04-21 à 20:30 (2023-04-21 au ). Tarif : 17.8 à 17.8 euros.

ACP LA MANUFACTURE CHANSON, LIC. 1-1062848, PRÉSENTE De ses ascendances britanniques, la sémillante Rhia Mothersele a gardé, en plus d’un penchant pour une certaine folk mystique, une inclination cathartique au what the fuck sonore. Dès lors les élans subtilement incantatoires de ses chansons tissent de flottantes passerelles entre notre monde et les continents invisibles qu’elle dessine. C’est ainsi qu’on perçoit, entre les lignes mélodiques de sa pop ciselée, le bruissement du petit peuple qui a bercé les songes de son enfance singulière, prémisse à l’éclosion de quelque prêtresse florale et espiègle…

MANUFACTURE CHANSON PARIS 124 AVENUE DE LA RÉPUBLIQUE Paris

