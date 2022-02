Rhésus Positif Salle polyvalente | Porcelette Porcelette Catégories d’évènement: Moselle

le samedi 19 mars à 21:00

Un bal de la Saint Patrick, ça vous tente ? L’harmonie vous l’organise. On se retrouve pour faire la fête le 19 mars.

10,00 €

Salle polyvalente | Porcelette Rue de Saint-Avold, 57890 Porcelette

2022-03-19T21:00:00 2022-03-19T23:59:00

