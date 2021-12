Rouen Patinoire de l'île Lacroix centre Guy Boissière Rouen, Seine-Maritime RHE VS ANGLET Patinoire de l’île Lacroix centre Guy Boissière Rouen Catégories d’évènement: Rouen

Seine-Maritime

RHE VS ANGLET Patinoire de l’île Lacroix centre Guy Boissière, 17 décembre 2021, Rouen. RHE VS ANGLET

Patinoire de l’île Lacroix centre Guy Boissière, le vendredi 17 décembre à 20:00 RHE VS ANGLET Patinoire de l’île Lacroix centre Guy Boissière Avenue Jacques Chastellain, 76000 Rouen Rouen Centre Ville Rive Gauche Seine-Maritime

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-12-17T20:00:00 2021-12-17T22:00:00

Détails Catégories d’évènement: Rouen, Seine-Maritime Autres Lieu Patinoire de l'île Lacroix centre Guy Boissière Adresse Avenue Jacques Chastellain, 76000 Rouen Ville Rouen lieuville Patinoire de l'île Lacroix centre Guy Boissière Rouen