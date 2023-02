RHAPSODY OF FIRE + NIGHTMARE ROCK SCHOOL BARBEY, 22 mars 2023, BORDEAUX.

RHAPSODY OF FIRE + NIGHTMARE ROCK SCHOOL BARBEY. Un spectacle à la date du 2023-03-22 à 20:00 (2023-03-20 au ). Tarif : 27.0 à 27.0 euros.

RHAPSODY OF FIRE (Power Metal Symphonique) Les maîtres Italiens du “hollywood metal” vont reculer pour mieux sauter et vous présenter à nouveau leur dernier album en date, “The Eighth Mountain”, mais aussi continuer leur célébration pour d’anniversaire des 20 ans de l’album culte “Dawn Of Victory” ! Les “chevaliers du metal” ont encore mis les petites épées dans les grandes ! Un show impressionnant, des musiciens hors pairs font de chaque concert de Rhapsody Of Fire, un moment jouissif pour les fans ! Toujours menés par leur fabuleux chanteur, Giacomo Voli, grand gagnant de The Voice en Italie entre autres, ils sont prêts à repartir à l’assaut ! À vos montures : prêts ! NIGHTMARE (Power Heavy Metal) Immortel Nightmare !!! Les pionniers du heavy metal français n’ont plus rien à prouver avec une carrière internationale bien remplie… Contre vents et marées et après le départ de leur chanteuse Maggy Luyten qui sévissait depuis plus de 4 ans dans “le nouveau Nightmare”, on ne donnait pas cher de leur peau, mais aujourd’hui ils sont bel et bien de retour, une fois encore, plus fort que jamais, avec une nouvelle identité, une nouvelle voix féminine, Madie, un nouvel album (le onzième !) et un nouveau show ! Respect ! MANIGANCE (Power Metal) Le groupe de heavy metal palois est de retour ! Manigance a fait du chemin et revient aujourd’hui en pleine forme avec un septième album et un nouveau line-up : exit-Didier Delsaux remplacé par une voix féminine, Carine Pinto et arrivée d’un nouveau guitariste, Lionel Vizerie… À redécouvrir ! Rhapsody Of Fire Manigance, Rhapsody Of Fire

Votre billet est ici

ROCK SCHOOL BARBEY BORDEAUX 18, cours Barbey Gironde

RHAPSODY OF FIRE (Power Metal Symphonique)

Les maîtres Italiens du “hollywood metal” vont reculer pour mieux sauter et vous présenter à nouveau leur dernier album en date, “The Eighth Mountain”, mais aussi continuer leur célébration pour d’anniversaire des 20 ans de l’album culte “Dawn Of Victory” ! Les “chevaliers du metal” ont encore mis les petites épées dans les grandes ! Un show impressionnant, des musiciens hors pairs font de chaque concert de Rhapsody Of Fire, un moment jouissif pour les fans ! Toujours menés par leur fabuleux chanteur, Giacomo Voli, grand gagnant de The Voice en Italie entre autres, ils sont prêts à repartir à l’assaut ! À vos montures : prêts !

NIGHTMARE (Power Heavy Metal)

Immortel Nightmare !!! Les pionniers du heavy metal français n’ont plus rien à prouver avec une carrière internationale bien remplie… Contre vents et marées et après le départ de leur chanteuse Maggy Luyten qui sévissait depuis plus de 4 ans dans “le nouveau Nightmare”, on ne donnait pas cher de leur peau, mais aujourd’hui ils sont bel et bien de retour, une fois encore, plus fort que jamais, avec une nouvelle identité, une nouvelle voix féminine, Madie, un nouvel album (le onzième !) et un nouveau show ! Respect !

MANIGANCE (Power Metal)

Le groupe de heavy metal palois est de retour ! Manigance a fait du chemin et revient aujourd’hui en pleine forme avec un septième album et un nouveau line-up : exit-Didier Delsaux remplacé par une voix féminine, Carine Pinto et arrivée d’un nouveau guitariste, Lionel Vizerie… À redécouvrir !

.27.0 EUR27.0.

Votre billet est ici