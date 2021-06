RHAPSODY IN BLUE Opéra de Massy, 28 novembre 2021-28 novembre 2021, Massy.

RHAPSODY IN BLUE

Opéra de Massy, le dimanche 28 novembre à 16:00

C’est en 1892 que Dvořák quitte sa Bohême natale pour traverser l’océan et prendre la direction du Conservatoire national de New York. Sa première œuvre composée aux Etats-Unis fut sa célébrissime 9e Symphonie, dite « Symphonie du Nouveau Monde », qui reste certainement sa plus puissante. C’est également la musique populaire américaine qui inspira George Gershwin, « symphoniste de jazz », pour sa Rhapsody in Blue. L’œuvre fut créée en 1924 avec l’auteur en soliste, et le jazz-band de Paul Whiteman. Ce n’est qu’en 1926 que la version avec orchestre symphonique vit le jour. Son titre de « Rhapsodie en bleu » doit d’ailleurs être compris comme une volonté d’associer sons et couleurs, à la manière des symbolistes français. C’est ici Louis Schwizgebel qui nous livrera les thèmes et rythmes endiablés de cette partition. En ouverture du concert, il nous offrira le très original Concerto pour piano in One Movement de Florence Price.

Tarifs: de 14€ à 30€

Un concert au cœur du rêve américain.

Opéra de Massy 1 Place de France, 91300 Massy, France Massy Essonne



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-11-28T16:00:00 2021-11-28T18:00:00