Rhapsodies romantiques de la Bohème à la vallée du Rhin Bures-sur-Yvette Bures-sur-Yvette Catégories d’évènement: Bures-sur-Yvette

Essonne

Rhapsodies romantiques de la Bohème à la vallée du Rhin Bures-sur-Yvette, 12 février 2022, Bures-sur-Yvette. Rhapsodies romantiques de la Bohème à la vallée du Rhin Rue Descartes Centre Culturel Marcel Pagnol Bures-sur-Yvette

2022-02-12 – 2022-02-12 Rue Descartes Centre Culturel Marcel Pagnol

Bures-sur-Yvette Essonne EUR Direction musicale : Sabine AUBERT

Orchestre : Odyssée Symphonique

Max Bruch, Concerto pour violon no 1 en sol mineur op. 26

La brillante violoniste, Marianne Piketty sera invitée comme soliste

Dvorak, Symphonie n°8 en sol Majeur op. 88 B.163 centre.culturel@bsy.fr +33 1 69 18 79 50 https://www.vostickets.eu/billet?id=CENTRE_CULTUREL_MARCEL_PAGNOL Rue Descartes Centre Culturel Marcel Pagnol Bures-sur-Yvette

dernière mise à jour : 2021-12-18 par

Détails Catégories d’évènement: Bures-sur-Yvette, Essonne Autres Lieu Bures-sur-Yvette Adresse Rue Descartes Centre Culturel Marcel Pagnol Ville Bures-sur-Yvette lieuville Rue Descartes Centre Culturel Marcel Pagnol Bures-sur-Yvette Departement Essonne

Bures-sur-Yvette Bures-sur-Yvette Essonne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/bures-sur-yvette/

Rhapsodies romantiques de la Bohème à la vallée du Rhin Bures-sur-Yvette 2022-02-12 was last modified: by Rhapsodies romantiques de la Bohème à la vallée du Rhin Bures-sur-Yvette Bures-sur-Yvette 12 février 2022 Bures-sur-Yvette Essonne

Bures-sur-Yvette Essonne