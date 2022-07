R’Hand et vous avec la mer Deauville Deauville Catégories d’évènement: Calvados

Calvados Le Deauville Sailing Club poursuit ses actions pour faciliter l’accès à la navigation auprès des personnes handicapées de Deauville et des communes avoisinantes. Comme chaque année, une sortie en mer est prévue pour leur permettre de partager avec eux les plaisirs de la mer dans un esprit de convivialité et de partage. Vivre le plaisir de naviguer ensemble, et montrer que le handicap n’est pas un frein à l’aventure ! Programme :

– 13h : accueil des invités handicapés sur le ponton visiteur

– 13h15 : départ en mer au large de Deauville-Trouville

– 15h30 : retour

Le Deauville Sailing Club poursuit ses actions pour faciliter l'accès à la navigation auprès des personnes handicapées de Deauville et des communes avoisinantes. Comme chaque année, une sortie en mer est prévue pour leur permettre de partager avec eux les plaisirs de la mer dans un esprit de convivialité et de partage. Vivre le plaisir de naviguer ensemble, et montrer que le handicap n'est pas un frein à l'aventure ! Programme :

– 13h : accueil des invités handicapés sur le ponton visiteur

– 13h15 : départ en mer au large de Deauville-Trouville

– 15h30 : retour

– 16h : discours des élus et officiels suivi du cocktail et de la remise des cadeaux

deauvillesailingclub@gmail.com http://www.deauvillesailingclub.com/

