RFM PARTY 90 ARKEA ARENA Floirac, vendredi 13 décembre 2024.

Un retour dans les années 90, ça vous dit ?!Faites un bond dans le temps et (re)plongez dans le meilleur de ces années culte avec Larusso (Tu m’oublieras), Lââm (Petite soeur), Boris (Soirée Disco), Hermes House Band (I will survive), Ménélik (Bye bye), Reel 2 real (I like to move it) et bien d’autres à Arkéa Arena de Bordeaux le 13 décembre 2024 avec la RFM Party 90 !Un événement à ne pas manquer pour danser et chanter au rythme des plus gros hits de toute une génération !

Tarif : 39.00 – 69.00 euros.

Début : 2024-12-13 à 20:00

Réservez votre billet ici

ARKEA ARENA 48-50 AVENUE JEAN ALFONSEA 33270 Floirac 33