SPECTACLE – LE GRAND ECART 88 rue de Metz, 28 avril 2023, Rezonville-Vionville.

Spectacle documentaire entre réalité et fiction |Tout public (à partir de 12 ans) | 1h40 | Prix libre

« Le Grand Ecart » c’est comme une odyssée,

Un périple de 640km en vélo pour retisser des fils entre l’endroit d’où l’on part et l’endroit d’où l’on vient, Entre l’agriculture et la culture, entre le silence et la parole, entre le cyclisme à la papa et le théâtre populaire.

C’est le solo d’un équilibriste bringuebalant et fragile en quête de légitimité qui questionne son choix de ne pas avoir “repris” la ferme.

C’est sensible, touchant et plein d’humour (mais cette dernière phrase manque totalement d’objectivité puisque c’est moi qui ai écrit le texte et c’est moi qui le joue).

Max Bouvard. Tout public

Vendredi 2023-04-28 à 20:00:00 ; fin : 2023-04-28 21:40:00. 0 EUR.

88 rue de Metz Ferme de Pégase

Rezonville-Vionville 57130 Moselle Grand Est



Documentary show between reality and fiction | All public (from 12 years old) | 1h40 | Free price

« Le Grand Ecart » is like an odyssey,

A journey of 640km by bike to weave the threads between the place from which we leave and the place from which we come, between agriculture and culture, between silence and speech, between cycling and popular theater.

It is the solo performance of a fragile and shaky tightrope walker in search of legitimacy who questions his choice not to have taken over the farm.

It is sensitive, touching and full of humor (but this last sentence lacks any objectivity since I wrote the text and I am the one who plays it).

Max Bouvard

Espectáculo documental entre realidad y ficción |Todo público (a partir de 12 años) | 1h40 | Precio libre

« Le Grand Ecart » es como una odisea,

Un viaje de 640 km en bicicleta para tejer los hilos entre el lugar de donde partimos y el lugar de donde venimos, entre la agricultura y la cultura, entre el silencio y la palabra, entre el ciclismo de papá y el teatro popular.

Es la actuación en solitario de un frágil y tembloroso equilibrista en busca de legitimidad que se cuestiona su decisión de no haberse hecho cargo de la granja.

Es sensible, conmovedor y lleno de humor (pero esta última frase carece de toda objetividad, ya que yo escribí el texto y soy yo quien lo interpreta).

Max Bouvard

Dokumentarfilmshow zwischen Realität und Fiktion | Für jedes Publikum (ab 12 Jahren) | 1h40 | Freier Preis

« Le Grand Ecart » ist wie eine Odyssee,

Eine 640 km lange Reise mit dem Fahrrad, um die Fäden zwischen dem Ort, von dem man weggeht, und dem Ort, von dem man kommt, neu zu knüpfen, zwischen Landwirtschaft und Kultur, zwischen Schweigen und Sprechen, zwischen Radfahren nach Art des Vaters und Volkstheater.

Es ist das Solo eines wackeligen und zerbrechlichen Seiltänzers auf der Suche nach Legitimität, der seine Entscheidung, den Hof nicht « übernommen » zu haben, in Frage stellt.

Es ist einfühlsam, rührend und humorvoll (wobei der letzte Satz völlig unsachlich ist, denn ich habe den Text geschrieben und ich spiele ihn).

Max Bouvard

Mise à jour le 2023-04-17 par AGENCE INSPIRE METZ