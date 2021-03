RéZolutions Numériques en ligne, 28 janvier 2021-28 janvier 2021, .

RéZolutions Numériques

du jeudi 28 janvier au vendredi 29 janvier à en ligne

RéZolutions Numérique, c’est :

* Un cycle de rencontres territoriales organisés dans le but d’accompagner les associations dans leur transition numérique.

* Un événement ponctué de conférences-débats, d’ateliers pratiques et de temps d’échanges et de découvertes, animés par des experts du numérique.

### La thématique 2021 :

RéZolutions Numériques se tiendra les **28 et 29 janvier 2021** en région Centre Val-de-Loire, dans un format 100% distanciel, pendant les Human Tech Days.

La thématique choisie est _**Associations : vers des usages numériques éthiques et responsables**_.

L’année 2020 a été une année particulière pour les associations, en particulier en termes d’usages numériques. La crise sanitaire a accéléré leur transition numérique, parfois ressentie comme étant à marche forcée.

Lors de cette deuxième édition, nous souhaitons vous proposer des ateliers pour mieux saisir ces nouveaux usages, et favoriser des outils éthiques et responsables, en correspondance avec les besoins et valeurs associatives.

### Le programme :

**28 janvier en afterwork : lancement (17h30 ou 18h, horaire à confirmer) :**

* Lancement de RéZolutions numériques en région avec la présentation des résultats de l’enquête sur les usages numériques des associations en région,

* suivi d’une conférence sur le Libre et alternatives au GAFAM, par Nothing2Hide et Métacartes.

**29 janvier en journée : les ateliers « Parcours » animés par des acteurs du territoire et experts du numérique (de 9h30 à 17h15) :**

* Atelier Communication : les outils vidéos (9h30-11h)

* Atelier Outils de gestion et de mobilisation associative (11h15-12h45)

* Atelier Solutions collaboratives libres (14h-15h30)

* Outils de formation en ligne (15h45-17h15)

**29 janvier en afterwork : projection-débat du documentaire La Bataille du Libre (18h-21h) :**

* Présentation du documentaire et des intervenants

* Projection « augmentée » du documentaire La Bataille du Libre de Philippe Borrel (possibilité de commenter le film pendant le visionnage, sur le chat)

* Table ronde / Débat en présence du réalisateur et d’acteurs du territoire

* Temps de questions-réponses avec le public

Pour en savoir plus et vous inscrire : [[https://rezolutions-numeriques.lemouvementassociatif-cvl.org](https://rezolutions-numeriques.lemouvementassociatif-cvl.org)](https://rezolutions-numeriques.lemouvementassociatif-cvl.org)

tout public, gratuit, sur inscription

Un événement 100% distanciel à l’attention des associations, pour les accompagner dans leur transition numérique

