REZNICHENKO 3 Centre culturel de l’ambassade d’Ukraine en France Paris, jeudi 7 mars 2024.

Du vendredi 08 mars 2024 au jeudi 28 mars 2024 :

jeudi

de 14h00 à 17h00

mercredi

de 15h00 à 18h00

mardi

de 14h00 à 17h00

.Tout public. gratuit

Une rétrospective des œuvres de Serhiy, Nina et Katherine Reznichenko, une famille d’artistes accomplis de Lviv, sera présentée jusqu’au 28 mars au Centre Culturel de l’Ambassade d’Ukraine en France.

L’exposition « Reznichenko 3 » se tiendra à Paris au Centre culturel d’Ukraine en France

du 07 jusqu’au 28 mars 2024. L’exposition présentera une rétrospective des œuvres de Serhiy, Nina et Katherine Reznichenko, une famille d’artistes ukrainiens de Lviv. Ces artistes ont chacun un style unique, leurs qualités personnelles et leur créativité l’emportant sur l’influence qu’ils pourraient avoir les uns sur les autres.

Serhiy Reznichenko est un professeur d’art qui recrée l’art intemporel de la peinture de nus dans ses œuvres minimalistes. Dessinant d’après nature, il utilise quelques lignes et coups de pinceau pour capturer une sensualité brute. Simples et élégantes, ces œuvres comptent parmi les plus appréciées de Reznichenko.

Les œuvres de Nina Reznichenko se concentrent sur l’imagerie florale. Elle utilise une combinaison de couleurs vives et de coups de pinceau épais pour créer des bouquets élaborés et abstraits. Le choix des couleurs joue un rôle important dans la représentation de l’abondance de la floraison et de la fécondité dans ses œuvres florales et des émotions mystérieuses dépeintes dans ses portraits féminins.

Katherine Reznichenko, la fille de Nina et Serhiy, continue d’évoluer dans son style. De l’aquarelle à la peinture à l’huile, Katherine continue d’expérimenter et de développer une technique personnelle. Cependant, dans toutes ses œuvres, elle a toujours mis l’accent sur le point de vue de la femme. Elle exprime la souffrance et l’émotion à travers des illustrations de visages et de corps.

L’exposition est organisée par la Galerie Lysenko de Londre en partenariat avec l’ambassade d’Ukraine en France. Avec le soutien de l’association « Les amies de la culture ukrainienne en France ».

Centre culturel de l’ambassade d’Ukraine en France 22 avenue de Messine 75008

Contact : https://www.facebook.com/CentreCultureldUkraineenFrance/ https://www.facebook.com/CentreCultureldUkraineenFrance/ https://www.eventbrite.com/e/843667079947?aff=oddtdtcreator

