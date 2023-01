Rezin Day – Escalade Plogastel-Saint-Germain Plogastel-Saint-Germain Plogastel-Saint-Germain Catégories d’Évènement: Finistère

Plogastel-Saint-Germain

Rezin Day – Escalade Plogastel-Saint-Germain, 25 mars 2023, Plogastel-Saint-Germain Plogastel-Saint-Germain. Rezin Day – Escalade Rue du Stade Salle Multifonctions Plogastel-Saint-Germain Finistère Salle Multifonctions Rue du Stade

2023-03-25 09:00:00 – 2023-03-25

Salle Multifonctions Rue du Stade

Plogastel-Saint-Germain

Finistère Plogastel-Saint-Germain Contest d’escalade avec 3 épreuves : bloc, difficulté et vitesse.

Entrée gratuite visiteurs. escaladebigoudene29@orange.fr +33 6 52 49 32 69 Salle Multifonctions Rue du Stade Plogastel-Saint-Germain

dernière mise à jour : 2023-01-10 par

Détails Catégories d’Évènement: Finistère, Plogastel-Saint-Germain Autres Lieu Plogastel-Saint-Germain Adresse Plogastel-Saint-Germain Finistère Salle Multifonctions Rue du Stade Ville Plogastel-Saint-Germain Plogastel-Saint-Germain lieuville Salle Multifonctions Rue du Stade Plogastel-Saint-Germain Departement Finistère

Plogastel-Saint-Germain Plogastel-Saint-Germain Plogastel-Saint-Germain Finistère https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/plogastel-saint-germain-plogastel-saint-germain/

Rezin Day – Escalade Plogastel-Saint-Germain 2023-03-25 was last modified: by Rezin Day – Escalade Plogastel-Saint-Germain Plogastel-Saint-Germain 25 mars 2023 finistère Plogastel-Saint-Germain Plogastel-Saint-Germain, Finistère Rue du Stade Salle Multifonctions Plogastel-Saint-Germain Finistère

Plogastel-Saint-Germain Plogastel-Saint-Germain Finistère