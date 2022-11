CA TIRE SOCIAL LE WARLOCK, 26 novembre 2022 20:30, Rezé.

Samedi 26 novembre, 20h30 Sur place

dans le cadre du Festival Culture Bar-Bars

Programmations de la 20ème édition du festival Culture Bar-bars, les 24, 25 et 26 novembre 2022

Anniversaire du Warlock (deux tatoueurs (L.A Snake Tattoo, Beninker), deux concerts (Ca tire Social et Ripley From Mars).

Les séances tatouages commenceront à 16h

Les concerts à 20h30

+ Des places à gagner pour le Nantes Métal Fest

LE WARLOCK 37 Rue Aristide Briand, 44400 Rezé 44400 Rezé Pont Rousseau Loire-Atlantique

Bar à bières métal et cinéma

Restauration apéritive

Privatisation possible soirs et journées avec repas du midi

Disques, livres

Produits et artisanat local

Nous privilégions les produits locaux, sans additifs et bio si possible. Nous confectionnons nous même certains plats. Nous valorisons la production artistique locale.

samedi 26 novembre – 20h30 à 22h30