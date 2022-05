Conférence “Améliorer sa qualité de vie au travail avec la sophrologie” EveilÔSens Studio Rezé Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Rezé

Conférence “Améliorer sa qualité de vie au travail avec la sophrologie” EveilÔSens Studio, 17 novembre 2020 19:30, Rezé. Mardi 17 novembre 2020, 19h30 Sur place Participation : 10 euros par personne, sur inscription http://www.cabinet-yogasophro.fr/sophrologie, bernard.amilien@cabinet-yogasophro.Fr, 07.49.15.30.32 Conférence sur la sophrologie et le stress au travail Les conférences permettent de découvrir ou d’approfondir les outils de la Sophrologie par la théorie et la pratique, et se déroulent en trois phases :

– Présentation des concepts de la Sophrologie

– Présentation et animation des exercices en lien avec le thème

– Questions/Réponses EveilÔSens Studio 47 avenue de la Libération, rezé 44400 Rezé Pont Rousseau Loire-Atlantique mardi 17 novembre 2020 – 19h30 à 20h30

Détails Heure : 19:30 - 20:30 Catégories d’évènement: Loire-Atlantique, Rezé Autres Lieu EveilÔSens Studio Adresse 47 avenue de la Libération, rezé Ville Rezé lieuville EveilÔSens Studio Rezé Departement Loire-Atlantique

EveilÔSens Studio Rezé Loire-Atlantique https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/reze/

Conférence “Améliorer sa qualité de vie au travail avec la sophrologie” EveilÔSens Studio 2020-11-17 was last modified: by Conférence “Améliorer sa qualité de vie au travail avec la sophrologie” EveilÔSens Studio EveilÔSens Studio 17 novembre 2020 19:30 EveilÔSens Studio Rezé Rezé

Rezé Loire-Atlantique