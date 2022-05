Cartopartie OpenStreetMap « Tous à vélo ! » Espace Diderot Rezé Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Rezé

Cartopartie OpenStreetMap « Tous à vélo ! » Espace Diderot, 22 juin 2019 10:30, Rezé. Samedi 22 juin 2019, 10h30 Sur place Entrée libre et gratuite sur inscription au 02 40 13 44 10 ou par mail : maisondudd@mairie-reze.fr Parcourir les rues rezéennes à la recherche des aménagements cyclables Le samedi 22 juin 2019 une cartopartie (collecte d’informations sur le terrain) sur le thème du vélo aura lieu à Rezé. L’objectif est de parcourir les rues rezéennes à la recherche des aménagements cyclables afin de les intégrer à OpenStreetMap, la carte numérique participative libre. Les données récoltées seront accessibles et réutilisables dès leur mise en ligne. Vous ne connaissez pas OpenStreetMap ou vous n’avez jamais participé à une cartopartie ? C’est l’occasion idéale de débuter grâce à l’accompagnement de contributeurs expérimentés. L’événement qui se veut démarche citoyenne alliant utilité et convivialité est ouvert à tout le monde (sur inscription – voir coordonnées ) Si vous avez un vélo amenez-le, si ce n’est pas le cas ne vous inquiétez pas vous pourrez vous aussi participer à la collecte. N’oubliez pas votre pique-nique ! Événement organisé par la Maison du développement durable, l’association Place au vélo et la communauté OpenStreetMap de Nantes. Espace Diderot 50 rue du Château de Rezé 44400 Rezé Le Château de Rezé Loire-Atlantique samedi 22 juin 2019 – 10h30 à 16h00

Détails Heure : 10:30 - 16:00 Catégories d’évènement: Loire-Atlantique, Rezé Autres Lieu Espace Diderot Adresse 50 rue du Château de Rezé Ville Rezé lieuville Espace Diderot Rezé Departement Loire-Atlantique

Espace Diderot Rezé Loire-Atlantique https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/reze/

Cartopartie OpenStreetMap « Tous à vélo ! » Espace Diderot 2019-06-22 was last modified: by Cartopartie OpenStreetMap « Tous à vélo ! » Espace Diderot Espace Diderot 22 juin 2019 10:30 Espace Diderot Rezé Rezé

Rezé Loire-Atlantique