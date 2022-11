HORNZ PLEASE BISTRO DU VÉLO Rezé Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Rezé

HORNZ PLEASE BISTRO DU VÉLO, 25 novembre 2022 19:30, Rezé. Vendredi 25 novembre, 19h30 Sur place

dans le cadre du Festival Culture Bar-Bars Programmations de la 20ème édition du festival Culture Bar-bars, les 24, 25 et 26 novembre 2022 HORNZ PLEASE est un DJ Set cuivré, la rencontre entre un

DJ saxophoniste et un multi-instrumentiste (trompette, trombone,claviers…) tous deux passionnés de Funk, de Soul et d’Afrobeat.

La rencontre entre une section cuivres et les platines d’un DJSelecta pour un tour du monde Groovy sur le Dancefloor !!!

Maxime Brottes alias DJ MASK : Platines et Sax Baryton

Franck Bougier alias ZAWY Hornz : Trompette, Flugabone BISTRO DU VÉLO 7 place Pierre Sémard, 44400 Rezé 44400 Rezé Loire-Atlantique vendredi 25 novembre – 19h30 à 23h00

Détails Heure : 19:30 - 23:00 Catégories d’évènement: Loire-Atlantique, Rezé Autres Lieu BISTRO DU VÉLO Adresse 7 place Pierre Sémard, 44400 Rezé Ville Rezé lieuville BISTRO DU VÉLO Rezé Departement Loire-Atlantique

BISTRO DU VÉLO Rezé Loire-Atlantique https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/reze/

HORNZ PLEASE BISTRO DU VÉLO 2022-11-25 was last modified: by HORNZ PLEASE BISTRO DU VÉLO BISTRO DU VÉLO 25 novembre 2022 19:30 BISTRO DU VÉLO Rezé Rezé bar-bars

Rezé Loire-Atlantique