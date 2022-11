Lebal Delarisle Rez de chaussée , Pont-Audemer (27)

avec Lebal Delarisle Rez de chaussée , Pont-Audemer (27) 4, Place du Général de Gaulle Rez de chaussée , 27500 Pont-Audemer, France [{« link »: « https://agendatrad.org/e/39322 »}, {« link »: « https://agendatrad.org/ »}] BALS TRADITIONNELSAprès accord avec le Service municipal gérant les salles d’activités, il a été retenu pour lasaison ( potentiellement humide) de octobre 2022 à mai 2023, le principe de base reste le deuxièmevendredi du mois*:14 octobre18 novembre (le 11 étant jour férié)9 décembre13 janvier (ou 6 selon la date des vœux du Maire)10 février10 mars14 avril12 mai A la salle du rez-de-chaussée de la Salle d’armes ( 4 Pl. du Général de Gaulle, 27500 Pont-Audemer )est retenue de 18 heures à 21 heures,Les organisateurs, particulièrement les musiciens, sont heureux de l’accueil que les bals précédents ont reçu et espèrent que ceux qui viennent seront aussi suivis, ils remercient particulièrement les amis qui viennent depuis une certaine distance (nous savons par exemple que des gens de Fécamp sont présents depuis le début)Tous ceux qui le veulent sont les bienvenus, danseurs ou musiciens, source : événement Lebal Delarisle publié sur AgendaTrad

