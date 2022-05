Reynerie Urban Day Centre d’animation Reynerie Toulouse Catégories d’évènement: Haute-Garonne

Faites des activités ! ———————- **Organisé avec l’association Voir et Comprendre** **Break’in school Production et Sport pour s’élever** **Kid’s street de 16h à 19h** : L’occasion pour les plus jeunes de découvrir et d’expérimenter des activités sportives de rue (roller, boxe, foot freestyle, cage pana, basket) mais également de s’initier au graff. Un stand nutrition sur les bonnes habitudes alimentaires du sportif sera également proposé. **Soirée 100% hip-hop dès 20**h : Une soirée aux multiples formes mise en scène par Break’in School Production : Battle All Styles, open mic rap, show rap par Ice Askip, show footfreestyle par Steven, avec la présence de Dj Mayday. **Square Jean Gilles & Place André Abbal**

Entrée libre dans la limite des places disponibles

2022-06-10T16:00:00 2022-06-10T23:59:00

