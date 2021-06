Paris Cinéma Le Grand Rex Paris REX STUDIOS Cinéma Le Grand Rex Paris Catégorie d’évènement: Paris

REX STUDIOS Cinéma Le Grand Rex, 1 juillet 2021-1 juillet 2021, Paris. Date et horaire exacts : Du 1 au 31 juillet 2021 :

lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche de 13h à 16h30

Du 1 au 31 août 2021 :

lundi, mardi, mercredi, jeudi, samedi, dimanche de 14h à 16h30

payant

Découvrez les coulisses du plus Grand cinéma d’Europe ! Conçu comme un voyage imaginaire dans les coulisses du cinéma, cette visite audio-guidée interactive vous plonge dans le monde secret et captivant du 7ème Art avec la création d’un film à travers une série de décors : cabine de projection, bureau du directeur, plateau de tournage… C’est aussi une occasion unique de découvrir les coulisses d’un monument du patrimoine français riche de son histoire et bénéficiant de son décor d’origine depuis 1932. Animations -> Autre animation Cinéma Le Grand Rex 1 boulevard poissonniere Paris 75002

8, 9 : Bonne Nouvelle (69m) 8, 9 : Grands Boulevards (342m)

Contact :LE GRAND REX PARIS 01 45 08 93 58 visites@legrandrex.com http://www.legrandrex.com https://www.facebook.com/Les-%C3%89toiles-du-Rex-l-Officiel-308465415931146/?ref=aymt_homepage_panel https://twitter.com/RexStudiosParis

