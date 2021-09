Tours CEFIM,L'école du web et des réseaux Indre-et-Loire, Tours REX Formation et certification Opquast sur la qualité des projets web CEFIM,L’école du web et des réseaux Tours Catégories d’évènement: Indre-et-Loire

Et c’est parti pour la reprise en présentiel de nos meetups, nous pourrons vous accueillir au CEFIM dans le respect des conditions sanitaires en vigueur, le port du masque sera donc obligatoire dans les locaux. La limite de participants est fixé à 49, le pass sanitaire ne sera pas requis. Pour ce meetup Florian MONTALBANO et Sébastien COURJEAN vont nous faire leurs retours d’expériences sur une formation en ligne et certification Opquast autour de la qualité dans les projets web. Chez Opquast, cette qualité se base sur deux axes : d’une part sur l’expérience utilisateur avec l’élaboration d’un ensemble de règles et d’autre part en proposant un “socle de culture commune”. Nous continuerons la soirée avec un quiz pour gagner une licence de notre sponsor JetBrains ainsi que l’élection de l’équipe organisatrice de l’antenne locale. On y présentera un petit bilan de l’année écoulée ainsi que les événements majeurs à venir.

