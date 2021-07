REWIND Pornic, 7 juillet 2021-7 juillet 2021, Pornic.

Ce groupe Nantais propose des “concerts hommages” multigénérationnels regroupant les titres marquants de la musique Pop- Rock, de Muse à Chuck Berry, en passant par Coldplay, U2, The Beatles, The Rolling Stones, Téléphone ou encore Noir Désir… Il reprend avec énergie et le plus fidèlement possible cette musique fédératrice ! Composé de quatre musiciens professionnels passionnés: de la folk acoustique au pop-rock, tout le monde prend plaisir à réécouter les grands titres qui ont marqué l’univers de la musique !

Ce 7 juillet 2021 à Pornic, le groupe proposera un concert exceptionnel entouré d’autres amis artistes, élargissant encore davantage son registre musical. De quoi inaugurer comme il se doit la reprise des concerts et le début de la saison !

Rewind est un groupe de “cover” avec un concept unique : le retour en arrière dans l’univers de la musique Pop-Rock des 60 dernières années en remontant le temps morceau par morceau !

