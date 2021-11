Joinville-le-Pont Scène Prévert Joinville-le-Pont, Val-de-Marne Rewind – Concert de reprises Pop/Rock Scène Prévert Joinville-le-Pont Catégories d’évènement: Joinville-le-Pont

Scène Prévert, le samedi 4 décembre à 20:30

**Rewind, un Concert de reprises Pop/Rock pour remonter le temps !** Le groupe de « cover » nantais, Rewind, propose un concept unique : il remonte le temps et explore la musique Pop-Rock des 60 dernières années ! Une partie des recettes sera reversée à l’AFM-Téléthon.

Tarif C : Plein 10€ / Réduit 5€* (sous conditions)

Rewind – Un Concert de reprises Pop/Rock pour remonter le temps ! Scène Prévert 23 rue de Paris 94340 Joinville-le-Pont Joinville-le-Pont Val-De-Marne

2021-12-04T20:30:00 2021-12-04T22:00:00

