Rewind Le Colisée Biarritz, samedi 27 avril 2024.

Après avoir fêté, comme il se doit, les 10 ans de l’association l’an dernier, Young Summer a le plaisir de vous présenter son nouveau spectacle Rewind .

Celui-ci retracera des évènements qui ont pu nous marquer : ressortons ensemble les paillettes et les strass pour danser comme dans les années DISCO.

Vous découvrirez de nouveaux tableaux originaux conçus de toutes pièces pour ce nouveau spectacle : un décor apocalyptique que nous avons imaginé pour mettre en scène un célèbre titre de Michael Jackson.

La troupe vous prépare une nouvelle fois de belles surprises avec des décors à couper le souffle !

Costumes, décors, musiciens et danseuses seront au rendez-vous pour vous faire revivre les plus belles chansons françaises et internationales.

Réservation /billetterie www.youngsummer.fr 06.71.97.45.69 .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-27 19:30:00

fin : 2024-04-27 23:00:00

Le Colisée 11 Avenue Sarasate

Biarritz 64200 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine

