Rewind and play – Alain Gomis Marseille 6e Arrondissement Marseille 6e Arrondissement Catégories d’Évènement: Bouches-du-Rhône

Marseille 6e Arrondissement

Rewind and play – Alain Gomis Marseille 6e Arrondissement, 3 février 2023, Marseille 6e Arrondissement . Rewind and play – Alain Gomis 59 Cours Julien La Baleine Marseille 6e Arrondissement Bouches-du-Rhône La Baleine 59 Cours Julien

2023-02-03 18:30:00 – 2023-02-03

La Baleine 59 Cours Julien

Marseille 6e Arrondissement

Bouches-du-Rhône EUR 4.5 9.5 Sur ces images remontées par Alain Gomis, on voit le pianiste Thelonious Monk face à la machine médiatique prête à tout pour fabriquer des stéréotypes. https://festival13.plateformeparallele.com/programme/rewind-and-play La Baleine 59 Cours Julien Marseille 6e Arrondissement

dernière mise à jour : 2023-01-23 par

Détails Catégories d’Évènement: Bouches-du-Rhône, Marseille 6e Arrondissement Autres Lieu Marseille 6e Arrondissement Adresse Marseille 6e Arrondissement Bouches-du-Rhône La Baleine 59 Cours Julien Ville Marseille 6e Arrondissement lieuville La Baleine 59 Cours Julien Marseille 6e Arrondissement Departement Bouches-du-Rhône

Marseille 6e Arrondissement Marseille 6e Arrondissement Bouches-du-Rhône https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/marseille-6e-arrondissement/

Rewind and play – Alain Gomis Marseille 6e Arrondissement 2023-02-03 was last modified: by Rewind and play – Alain Gomis Marseille 6e Arrondissement Marseille 6e Arrondissement 3 février 2023 59 Cours Julien La Baleine Marseille 6e Arrondissement Bouches-du-Rhône Bouches-du-Rhône Marseille 6e Arrondissement

Marseille 6e Arrondissement Bouches-du-Rhône