La présentation du Dossier “Ukraine, pivot de l’Europe” du Revue NUNC – Editions de Corlevour au Centre Culturel d’Ukraine en France le vendredi 10 septembre 2021 à 18h30 Au programme: – Interventions d’ Anne de Kyiv Anna Canter, la fondatrice du Centre Anne de Kyiv; Antoine Arjakovsky, codirecteur du département de recherche “Société Liberté Paix” du Collège de Bernardines; Réginald Gaillard, édition Gallimard – lecture de poèmes de Serhiy Jadan – accompagnement au piano : Trami Nguyen & Laurent Durupt (pièces de Bortkiewicz, Barvinsky, Bortniansky, Kosenko)

La présentation du Dossier "Ukraine, pivot de l'Europe" de la revue littéraire NUNC Centre culturel d'Ukraine en France 22 avenue de Messine, 75008, Paris

2021-09-10T18:30:00 2021-09-10T20:30:00

