Revue Love au Music-Hall Le Paradis des Sources Soultzmatt, 13 janvier 2023

Revue Love au Music-Hall Le Paradis des Sources

9 Avenue Nessel Soultzmatt Haut-Rhin

2023-01-13 – 2023-01-13

EUR LA REVUE 2022-2023 « LOVE »

Marc et Roxane sont deux jeunes gens totalement différents, recherchant chacun à leur manière, leur eldorado.

Lui est un chanteur de rue, extraverti et bohème, rêvant d’un avenir simple et heureux fait de rencontres, de joie, de musique et de liberté.

Elle est une jeune fille de bonne famille, de parents aristocrates et issue de la grande bourgeoisie française. Élève studieuse, bien élevée et très disciplinée, Roxane porte sur ses épaules, le lourd poids des convenances, de la bienséance et du protocole. Une prison dorée de laquelle elle souhaite s’envoler pour elle aussi, plus de liberté.

Deux personnes très différentes, deux univers totalement éloignés mais que le destin va sans cesses rapprocher.

Plongez au cœur d’une histoire rocambolesque et partez en voyage à travers des tableaux riches, variés et colorés.

Leur voyage vers leur quête de liberté, nos héros arriveront-ils à le faire seul, ou ensemble ?

