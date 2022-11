REVUE DE PRESSE DE MICHEL PINEAU – « MÉGA BASSINES ET CULS MERDEUX » Melle Melle Catégories d’évènement: Deux-Sèvres

Deux-Svres

Melle

REVUE DE PRESSE DE MICHEL PINEAU – « MÉGA BASSINES ET CULS MERDEUX » Melle, 10 décembre 2022, Melle. REVUE DE PRESSE DE MICHEL PINEAU – « MÉGA BASSINES ET CULS MERDEUX »

2 Place René Groussard Café du Boulevard Melle Deux-Svres Café du Boulevard 2 Place René Groussard

2022-12-10 11:00:00 – 2022-12-10

Café du Boulevard 2 Place René Groussard

Melle

Deux-Svres REVUE DE PRESSE DE MICHEL PINEAU – « MÉGA BASSINES ET CULS MERDEUX » Samedi 10 Décembre 2022 – 11h – Entrée libre

Restauration possible après la revue de presse La revue de presse retrouve le Café du Boulevard pour un survol post-opératoire de l’actualité politico-gendarmesque… Une séance de rééducation disruptive pour tous les abimés de la nation, smicards, chômeurs, retraités, enseignants, éco-terroristes… Animée par Michel Pineau, avec Guillaume Nowak (chant) – Seb Champion (basse) – Eric Chabot (guitare, cajon) – Vincent Bain (guitare) Rires, chansons, huitres et vin blanc REVUE DE PRESSE DE MICHEL PINEAU – « MÉGA BASSINES ET CULS MERDEUX » Samedi 10 Décembre 2022 – 11h – Entrée libre

Restauration possible après la revue de presse Animée par Michel Pineau, avec Guillaume Nowak (chant) – Seb Champion (basse) – Eric Chabot (guitare, cajon) – Vincent Bain (guitare) +33 5 49 27 01 28 Le café du Boulevard

Café du Boulevard 2 Place René Groussard Melle

dernière mise à jour : 2022-11-24 par

Détails Catégories d’évènement: Deux-Sèvres, Deux-Svres, Melle Autres Lieu Melle Adresse Melle Deux-Svres Café du Boulevard 2 Place René Groussard Ville Melle lieuville Café du Boulevard 2 Place René Groussard Melle Departement Deux-Svres

Melle Melle Deux-Svres https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/melle/

REVUE DE PRESSE DE MICHEL PINEAU – « MÉGA BASSINES ET CULS MERDEUX » Melle 2022-12-10 was last modified: by REVUE DE PRESSE DE MICHEL PINEAU – « MÉGA BASSINES ET CULS MERDEUX » Melle Melle 10 décembre 2022 2 Place René Groussard Café du Boulevard Melle Deux-Sèvres 2 Place René Groussard Café du Boulevard Melle Deux-Svres Deux-Sèvres Deux-Svres Melle

Melle Deux-Svres