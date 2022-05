Revue de Presse, 4 juin 2022, .

Revue de Presse

2022-06-04 – 2022-07-16

EUR Les créations et les performances artistiques de Catherine Rymarski questionnent sur la part d’humanité ou d’indifférence face aux turpitudes du monde et sur la place de l’homme dans notre société. Avec son exposition “Revue de Presse”, elle propose une relecture de l’actualité du quotidien “Le Monde” et y apporte une réponse graphique. Bonne lecture !

Les créations et les performances artistiques de Catherine Rymarski questionnent sur la part d’humanité ou d’indifférence face aux turpitudes du monde et sur la place de l’homme dans notre société. Avec son exposition “Revue de Presse”, elle propose une relecture de l’actualité du quotidien “Le Monde” et y apporte une réponse graphique. Bonne lecture !

dernière mise à jour : 2022-04-29 par