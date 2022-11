Revue cabaret autour d’un déjeuner ou d’un dîner spectacle au Moulin du Lac Trivy Trivy Catégories d’évènement: Sane-et-Loire

2022-11-06 – 2022-11-13

Sane-et-Loire 59 73 EUR Le temps d’un déjeuner ou d’un dîner spectacle, laissez-vous transporter par nos artistes internationaux. Au programme : plumes, strass, paillettes et bien-sûr levée de gambettes et le célèbre French Cancan ! Vivez d’incroyables sensations avec notre revue cabaret où danse, chant, humour, acrobaties, magie et illusion se partagent sans modération. moulindulactrivy@gmail.com +33 3 85 50 21 54 http://www.moulin-du-lac-trivy.com/ Moulin du Lac 60 Route du Lac – CHANDON Trivy

