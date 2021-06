Bergerac Bergerac Bergerac, Dordogne Revue à plumes: Bravo au Bambino Bergerac Bergerac Catégories d’évènement: Bergerac

Dordogne

Revue à plumes: Bravo au Bambino Bergerac, 11 juillet 2021-11 juillet 2021, Bergerac. Revue à plumes: Bravo au Bambino 2021-07-11 – 2021-07-11 Cabaret Le Bambino 109 Rue Neuve d’Argenson

Bergerac Dordogne EUR 29 29 « Bravo ! » est une revue hommage à la ville lumière de Bergerac !

La nouvelle revue à plumes telle une ode à Bergerac pour un spectacle à couper le souffle !

Laissez-vous transporter par la beauté des Girls, les plumes qui virevoltent, la variété des tableaux et des talents qui s’expriment sur scène. Vous n’aurez jamais eu autant d’étoiles dans les yeux que celles laissées par ce voyage Bergeracois !

