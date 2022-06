Revrir le moyen âge, 23 juillet 2022, .

Revrir le moyen âge

2022-07-23 – 2022-07-24

Le temps d’un week-end, des compagnies de reconstitution médiévale investissent le château et vous feront

partager leur passion du monde médiéval ! Hommes d’armes, chevaliers, artisans et gentes dames vous

accueilleront et vous feront découvrir tous les secrets d’une époque romanesque !

Samedi 23 et dimanche 24 juillet : avec les compagnies « la Confrérie de Coëtquen » et « Milites-Pagenses

»

Samedi 6 et dimanche 7 août : avec les compagnies « Les Fous gèrent », « La Compagnie Gwesclen » et «

Les chevaux du château »

En continu durant les deux jours, suivant les horaires d’ouverture du château. Animations incluses dans les

billets du château

dernière mise à jour : 2022-05-28 par