« Rêvons la ville de demain »

Des expositions et animations réalisées par les étudiant-e-s des six écoles HES genevoises permettront au public de découvrir un étang urbain, de goûter des bières à base de levures 100% locales, de stimuler ses capacités physiques de manière ludique grâce à l’environnement urbain ou encore de rêver à une ville véritablement intergénérationnelle. Le tout, dans une scénographie et avec une identité visuelle également dessinées par des étudiant-e-s, respectivement de la Haute école d’ingénierie, d’architecture et du paysage (HEPIA) et de la Haute école d’art et de design (HEAD). Ensuite, plusieurs conférences et débats seront proposés. Format original et décalé, le Tribunal pour les Générations Futures, créé par Usbek & Rica, prendra les codes d’un vrai tribunal – avec avocat, procureur, accusé, jury et témoins – pour faire le procès des villes. Dans une mise en scène théâtralisée, une plaidoirie déterminera si elles sont porteuses de rêves ou de cauchemars, pour faire écho au thème de l’Événement HES X EXPLORE. Ce sera samedi 7 mai à 16 heures. Puis dès 18h, “Le rêve en musique”, avec les concerts de BARON.E, BARLOVENTO QUARTET et Kay Rubenz. **Informations pratiques** L’Événement HES X EXPLORE se tiendra sur le site de la Prairie, 22 rue de Lyon (devant l’HEPIA), 1201 Genève. Ouverture samedi de 10h à 22h. Pour découvrir l’entier du programme : [www.revonslavillededemain.ch](http://www.revonslavillededemain.ch)

Du 5 au 7 mai 2022, les six écoles de la HES-SO Genève et le festival EXPLORE, unissent leurs forces pour proposer un grand événement gratuit, sur le site de la Prairie de l’HEPIA.

