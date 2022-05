« Rêvons la ville de demain » Autre lieu, 6 mai 2022, Genève.

Des expositions et animations réalisées par les étudiant-e-s des six écoles HES genevoises permettront au public de découvrir un étang urbain, de goûter des bières à base de levures 100% locales, de stimuler ses capacités physiques de manière ludique grâce à l’environnement urbain ou encore de rêver à une ville véritablement intergénérationnelle. Le tout, dans une scénographie et avec une identité visuelle également dessinées par des étudiant-e-s, respectivement de la Haute école d’ingénierie, d’architecture et du paysage (HEPIA) et de la Haute école d’art et de design (HEAD). Ensuite, plusieurs conférences et débats seront proposés. On citera en particulier la grande soirée « Rêver » du vendredi dès 18 heures, où de nombreuses personnalités issues de domaines très variés exploreront tour à tour ce que peut signifier « Rêver la ville de demain ». Puis, l’impressionnante performance pour six percussionnistes « Le Noir de l’Étoile » à la tombée de la nuit par des étudiant-e-s de la Haute école de musique (HEM). **Informations pratiques** L’Événement HES X EXPLORE se tiendra sur le site de la Prairie, 22 rue de Lyon (devant l’HEPIA). Soirée storytelling et performance vendredi à 18h puis dès 20h30 la performance musicale du Noir de l’Étoile. Ouverture samedi de 10h à 22h. Pour découvrir l’entier du programme : [www.revonslavillededemain.ch](http://www.revonslavillededemain.ch)

Du 5 au 7 mai 2022, les six écoles de la HES-SO Genève et le festival EXPLORE, unissent leurs forces pour proposer un grand événement gratuit, sur le site de la Prairie de l’HEPIA.

